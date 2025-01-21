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"Страна большая, но мы не опускаем руки": в Минцифры ответили на вопрос о плохом интернете в Казахстане

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Улитка на ноутбуке
Улитка на ноутбуке. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan/Getty Images

На брифинге в правительстве вице-министр МЦРИАП ответил, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек ответил, почему Казахстан находится ниже 50 места в рейтинге стран по качеству и скорости интернета.

"Страна реально большая. Если мы говорим о рейтингах страновых - нам нужно дойти до каждого населенного пункта, чтобы связь была, к примеру, такая же, как в Дубае. Но там (в ОАЭ - прим.авт.) несколько городов компактных и густозаселенных, в которых достаточно легко и быстро можно развести связь. (…)

Да, страна большая, но мы не сидим, мы не опускаем руки. Мы эту работу проделаем и, соответственно, когда у нас будет качественный интернет в каждом селе, в каждом домохозяйстве, ауле Speedtest (тест на скорость интернета - прим.авт.) в этих локациях удаленных будет показывать совершенно хороший уровень качества связи, я думаю, что с 57 места мы точно сдвинемся серьезно вверх. Другой вопрос, что другие страны тоже на месте не стоят. Это определенный забег", - ответил замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек.

Он добавил, что оптику в Казахстане довели до более 1200 сел, в планах охватить еще около 3000 сел. Еще 400-500 оставшихся сел, куда нельзя "дойти" оптоволокном, подключат к спутниковому интернету.

"100 мегабит в секунду - это планы наши в рамках национального проекта "Доступный интернет" до конца 2027-го года", - добавил вице-министр.

Замглавы МЦРИАП сообщил, что доступ в интернет в Казахстане - это "вопрос денег".

"Казахстану ничего не мешает, это вопрос финансирования. Необходимы коммерческие инвестиции компаний, которые занимаются операторскими услугами, то есть это вопросы денег -если оператору выгодно прийти в какой-то населенный пункт, он туда сам придет даже без нашей поддержки, а поскольку большинство сел у нас небольшие, то государство вынуждено делать такие проекты, как ГЧП", - сообщил Асхат Оразбек.

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и поручил проработать повышение скорости интернета в стране.

До этого гава МЦРИАП Жаслан Мадиев докладывал о работе по улучшению качества связи в Казахстане. По его словам, Казахстан на апрель 2024 года занимает 66 место в мире со средней скоростью интернета 43,6 Мбит/с, что выше, чем в России, Кыргызстане и Узбекистане.

При этом в октябре прошлого года уже экс-глава Минцифры Багдат Мусин извинялся перед казахстанцами за сбои в работе интернета. Однако, по его словам, в каждом конкретном случае сбоя нужно разбираться отдельно.

До этого он заявлял, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2213664-strana-bolshaya-no-my-ne-opuskaem-ruki-v-mincifry-otvetili-na-vopros-o-plohom-internete-v-kazahstane/

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