Казахстан попал в список стран с самым дешевым интернетом

Аналитики изучили цены на мобильный интернет в 150 государствах. Как оказалось, Казахстан попал в топ-10 стран с самым дешевым трафиком. Подробности о стоимости гигабайтов читайте на NUR.KZ.

В Казахстане регулярно поднимается вопрос по поводу цен на интернет-услуги. Некоторые эксперты считают, что они слишком низкие, что отчасти подтверждается международными рейтингами.

Так, например, страна оказалась на 10 месте в рейтинге Internet Accessibility Index от Money Super Market среди стран с самой низкой стоимостью 1 гигабайта (ГБ) данных. Всего в список попало 150 стран.

Согласно данным издания, средняя цена за гигабайт интернет-трафика в Казахстане составляет всего 0,59 доллара. Немного ниже цены во Франции (0,58 доллара) и Индонезии (0,47 доллара за ГБ).

В тройке лидеров находятся Израиль (0,13 доллара), Кыргызстан (0,30 доллара) и Италия (0,35 доллара за гигабайт трафика).

Интересно, что и в прошлом году Казахстан оказался на 10 месте в списке стран с самым дешевым интернет-трафиком.

Рейтинг стран по стоимости 1 ГБ данных. Источник: Money Super Market

Соседние с Казахстаном страны оказались совершенно разных местах рейтинга. Так, например, Беларусь заняла 13 место – 1 ГБ трафика здесь стоит 0,65 доллара. На 16 месте оказалась Молдова – 0,70 доллара. Узбекистан занял 20 место – 0,73 доллара.

Рекордсменом среди соседей стал Азербайджан, который оказался на 75 месте в рейтинге. Здесь 1 ГБ стоит 1,84 доллара.

А вот мировым лидером стала Швейцария, где за гигабайт в среднем придется заплатить 7,12 доллара. Для понимания: в Казахстане средняя стоимость месячного трафика лишь немного выше – 9,68 доллара.

Таким образом, интернет-трафик в Казахстане действительно отличается своей дешевизной. Однако считается, что у такой ценовой политики есть свои минусы.