Когда казахстанские песни появятся в Instagram, рассказали в Минюсте
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Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената прокомментировала ситуацию с отсутствием в Instagram казахстанской музыки, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, вернут ли казахстанцам в соцсети песни казахстанских исполнителей.
"Да, как известно, у нас в конце ноября (2024 года - прим. ред.) Instagram перестал транслировать музыку Казахстана. Почему это произошло? Потому что, согласно законодательства, интересы авторов и исполнителей произведений у нас представляют саморегулируемые организации, которые созданы самими же авторами - это организации по коллективному управлению правами.
Между авторами и этими организациями есть гражданско-правовые отношения, то есть авторы доверили представлять их интересы вот этим организациям", - пояснила Ботагоз Жакселекова.
В свою очередь, добавила она, эти организации заключают договоры с телеканалами, радиокомпаниями, концертными залами и, в том числе, с компанией Мета, в которую входит Instagram.
"Насколько нам известно, опять же отмечу, что это гражданско-правовые отношения между организацией по управлению правами и данной соцсетью, возникли какие-то обсуждения по пересмотру договора на 2025 год.
Переговоры продолжаются, но когда он будет заключен и как быстро появится музыка - это все зависит, наверное, от переговоров, которые ведут эти компании. Минюст в гражданской правовые отношения саморегулируемой организации не вмешивается", - указала вице-министр.
По ее словам, Минюст совместно с МКИ в инициативном порядке обратились в компанию Meta, "зная, что данный вопрос вызвал резонанс в обществе, в том числе среди пользователей Instagram".
"Они прокомментировали, что разглашать условия договора не могут, но очень надеются на то, что придут к какому-то соглашению, так как это в интересах обеих сторон", - резюмировала Жакселекова.
Отметим, что в ноябре прошлого года Ботагоз Жакселекова уже комментировала исчезновeние песен казахстанских исполнителей из Instagram.
Напомним, в конце ноября продюсер и блогер Бахтияр Алиев рассказал, что получил от некоторых артистов из Казахстана жалобы на то, что они не могут найти свою музыку в Instagram.
В ответ на запрос в поддержку платформы пришел развернутый ответ. В Meta сообщили, что не смогли продлить партнерское соглашение с KazAK ("Казахстанское авторское общество"), и потому весь контент, на который KazAK сохраняет права, временно удален.
Позже с заявлением выступили в республиканском общественном объединении "Kaзахстанское Авторское Общество".
Также добавим, что в конце прошлого года Министерство юстиции Казахстана предложило штрафовать владельцев караоке за песни, исполненные в заведении без разрешения автора композиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2212193-kogda-kazahstanskie-pesni-poyavyatsya-v-instagram-rasskazali-v-minyuste/