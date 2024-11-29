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Почему казахстанская музыка пропала из Instagram, объяснили в Kaзахстанском Авторском Обществе

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Девушка держит в руках телефон. Вокруг телефона значки рилс и сообщений в инстаграм
Девушка держит в руках смартфон. Фото: Freepik

На брифинге "Kaзахстанского Авторского Общества" сегодня объяснили причины исчезновения с платформ Meta, в том числе из Instagram, песен казахстанских исполнителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Республиканское общественное объединение “Kaзахстанское Авторское Общество” выражает свое глубокое разочарование в связи с решением Meta закрыть весь казахстанский музыкальный контент на сервисах Meta c 27 ноября 2024 года.

Этот шаг воспринимается нами крайне негативно, как враждебный по отношению к национальной культуре Казахстана. Закрытие казахстанского контента означает существенную неспособность Meta поддерживать культурное разнообразие на своих сервисах.

В течении последних месяцев КазАК вел интенсивные переговоры с Meta, ранее у нас было соглашение, где уровень компенсации был очень низким – мы не имеем права разглашать сумму и условия. Целью наших интенсивных переговоров было обеспечение казахстанских творцов справедливым и соразмерным вознаграждением, к сожалению, предложения КазАк не были приняты Meta. Главным предметом разногласия стало определение справедливой суммы вознаграждения", - заявила генеральный директор объединения Айнура Есендикова.

Она добавила, что европейским и американским исполнителям выплачиваются гораздо большие суммы от Meta.

"Это несправедливо, и Meta должна прийти к разумному и реалистичному предложению, отражающему коммерческую ценность казахстанской музыки на ее сервисах. КазАК выражает глубокую обеспокоенность в связи с любым потенциальным восприятием или отношением к Казахстану, как к рынку третьего сорта.

Музыка имеет единую ценность, независимо от ее географического нахождения. Мы понимаем, что некоторые наши создатели музыки используют сервисы Meta с целью маркетинга и продвижения своих работ, но мы просим их сделать шаг назад и подумать о будущем всего музыкального сообщества в Казахстане - оно должно быть независимым. Почему мы должны соглашаться на мизерные суммы, когда они оплачивают, например, Европе или США очень большие суммы? Я не могу озвучивать, какие суммы, но Казахстану они предлагают очень низкие суммы. Мы не согласны с этим", - заявила гендиректор КазАК.

По ее словам, согласившись сейчас на низкую сумму выплат, казахстанская сторона больше не сможет добиться ее повышения. Сообщается, что переговоры с Meta продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что из Instagram стала пропадать музыка казахстанских исполнителей. В ситуации пытались разобраться блогер и журналист.

Добавим, на официальном сайте объединения говорится, что КазАК по роду своей деятельности является организацией по управлению имущественными правами авторов на коллективной основе, а по организационно-правовой форме — республиканским общественным объединением.

Было создано в 1997 году группой творческой интеллигенции, как Республиканское общественное объединение "Казахстанское авторское общество" (КазАК), Устав которого зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 сентября 1998 года. 

В декабре 1999 года деятельность КазАК была признана на международном уровне, и оно стало ассоциированным членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов CISAC (СИЗАК), а 22 сентября 2005 года стало его полноправным членом.

Предметом деятельности КазАК является охрана имущественных прав отечественных авторов и исполнителей как на территории Казахстана, так и за рубежом, прав зарубежных авторов – на территории нашей страны.

Авторское право в Казахстане

На платформе eGov указано, что авторское право - это личные имущественные и неимущественные права автора, творческим трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства, являющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения.

В соответствии со статьей 9 закона РК "Об авторском праве и смежных правах" авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

Авторское право распространяется как на обнародованные (опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, публично показанные), так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

  • письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и тому подобное);
  • устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тому подобное);
  • звуко- или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, оптической и тому подобной);
  • изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видео- или фотокадр и тому подобное);
  • объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и тому подобное);
  • иных формах.

Объектами авторского права являются:

  • литературные произведения;
  • драматические и музыкально-драматические произведения;
  • сценарные произведения;
  • произведения хореографии и пантомимы;
  • музыкальные произведения с текстом или без текста;
  • аудиовизуальные произведения;
  • произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;
  • произведения прикладного искусства;
  • произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;
  • фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
  • карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
  • программы для ЭВМ;
  • иные произведения.

Не являются объектами авторского права:

  1. официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного, судебного и дипломатического характера), а также их официальные переводы;
  2. государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);
  3. произведения народного творчества;
  4. сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2194409-pochemu-kazahstanskaya-muzyka-propala-iz-instagram-obyasnili-v-kazahstanskom-avtorskom-obshchestve/

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