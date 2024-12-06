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Когда песни казахстанских певцов снова будут доступны в Instagram, спросили вице-министра юстиции

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Девушка слушает музыку на кровати
Девушка. Иллюстративное фото: Pexels

На брифинге СЦК вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова сегодня прокомментировала исчезновeние песен казахстанских исполнителей из Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

"Из Instagram действительно исчезла казахстанская музыка. С чем это связано? Взаимоотношения между Meta и авторами - поскольку авторов большое множество - это регулируется через организованные общественные объединения, организации по коллективному управлению правами.

В данном случае мы видели в открытых источниках информацию, что оформлен договор между Meta и одним из наших ОКУПов (организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами - прим. ред.), которые в конце ноября в рамках пролонгации условий договора не достигли взаимопонимания.

То есть речь шла о тарифных ставках, размере выплат и вознаграждения… и соглашение между Meta и организацией по коллективному управлению правами не было пролонгировано из-за недостижения согласия по условиям договора", - пояснила вице-министр Ботагоз Жакселекова.

Она добавила, что по мере возможности Минюст пытался урегулировать этот спор, но это гражданско-правовые отношения. При этом между сторонами есть определенная конфиденциальность.

"К сожалению, мы тоже не достигли успеха. Есть там принципиальная позиция одного из ОКУП, который не идет навстречу. Где-то Meta не уступает по определенным условиям.

В Казахстане есть 15 таких организаций по коллективному управлению договорами. Да, это беспрецедентный случай. Чаще всего в мире 1-2 организации в стране, и Meta понятно, с кем работать. Раз уже такие условия сложились за последние 10-15 лет, будем работать в этом направлении, в том числе оптимизировать количество.

На переговоры вышли другие организации. Мы полагаем, что в условиях конкуренции условия договора в том или ином виде будут обсуждены, достигнуты определенные договоренности. О результатах будем информировать - как сами ОКУПы, так и мы, по возможности через СМИ и соцсети. Надеемся, в ближайшее время этот вопрос разрешится", - добавила вице-министр.

Напомним, в конце ноября продюсер и блогер Бахтияр Алиев рассказал, что получил от некоторых артистов из Казахстана жалобы на то, что они не могут найти свою музыку в Instagram.

В ответ на запрос в поддержку платформы пришел развернутый ответ. В Meta сообщили, что не смогли продлить партнерское соглашение с KazAK ("Казахстанское авторское общество"), и потому весь контент, на который KazAK сохраняет права, временно удален.

Позже с заявлением выступили в республиканском общественном объединении "Kaзахстанское Авторское Общество".

Также добавим, что в конце прошлого года Министерство юстиции Казахстана предложило штрафовать владельцев караоке за песни, исполненные в заведении без разрешения автора композиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2196714-kogda-pesni-kazahstanskih-pevcov-snova-budut-dostupny-v-instagram-sprosili-vice-ministra-yusticii/

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