Штрафовать владельцев караоке за исполнение песен без разрешения автора планируют в Казахстане

Министерство юстиции Казахстана предлагает штрафовать владельцев караоке за песни, исполненные в заведении без разрешения автора композиции, передает "Первый канал "Евразия".

Как объяснили в министерстве, штрафные санкции, если закон все же примут, будут накладывать только на владельцев заведений, а не на посетителей.

В ведомстве отмечают, что сейчас наказывать за неправомерное использование чужих песен, а также фильмов, стихотворений или фотоснимков они не могут, так как такие нарушения не подходят под состав уголовных. А административного наказания за подобное в нашей стране нет с 2016 года. Теперь его хотят вернуть.

"Когда речь идет о краже, допустим, мобильного телефона, об угоне автомобиля, то мы все понимаем, что это нарушение, что это незаконно, что за это должна быть какая-то ответственность. А когда речь идет о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности, не всегда некоторые пользователи понимают, что за это тоже может быть ответственность", - заявила директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Шолпан Абдреева.

Предлагаемые новшества не значат, что караоке закроются. Владельцы смогут заключить договор с организациями коллективного управления авторскими правами. Стоить это будет от 2-3 МРП (7-10 тыс. тенге) в месяц в зависимости от количества посадочных мест в заведении.

О размере штрафа за использование чужой интеллектуальной собственности в будущем информации пока нет. Сейчас за нарушение авторских прав в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

По данным телеканала, в этом году было зарегистрировано всего 7 подобных дел. 2 из них связаны с плагиатом.

В Министерстве юстиции планируют передать законопроект на рассмотрение в парламент весной следующего года.

Авторское право в Казахстане

На платформе eGov указано, что авторское право – это личные имущественные и неимущественные права автора, творческим трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства, являющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения.

В соответствии со статьей 9 закона РК "Об авторском праве и смежных правах" авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

Авторское право распространяется как на обнародованные (опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, публично показанные), так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и тому подобное);

устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тому подобное);

звуко- или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, оптической и тому подобной);

изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видео- или фотокадр и тому подобное);

объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и тому подобное);

иных формах.

Объектами авторского права являются:

литературные произведения;

драматические и музыкально-драматические произведения;

сценарные произведения;

произведения хореографии и пантомимы;

музыкальные произведения с текстом или без текста;

аудиовизуальные произведения;

произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;

произведения прикладного искусства;

произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

программы для ЭВМ;

иные произведения.

Не являются объектами авторского права: