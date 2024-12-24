"Видеть, какие проблемы существуют": премьер призвал акимов прислушиваться к ИИ

На заседании правительства глава Минцифры Жаслан Мадиев показал систему ИИ, которая проанализировала казахстанские семьи и дала свои рекомендации, передает корреспондент NUR.KZ.

"Система оцифровала более 6 млн семей в Казахстане, добавляя туда данные из системы обращений граждан е-Өтініш и информации, которой пользуются акиматы. Например, служба 109.

Мы смогли, применяя искусственный интеллект, получить множество данных и рекомендаций, а также выявить основные проблемы того или иного района в областях Казахстана", - сообщил министр Жаслан Мадиев.

Глава Министерства труда и соцзащиты Светлана Жакупова отметила, что искусственный интеллект определил факторы риска среди семей.

"Здесь 141 семья без доходов, с которыми акимы должны реально персонально работать либо направить на обучение, чтобы люди могли получить профессию и трудоустроиться. Семьи без жилья - их 166. За каждой цифрой стоит конкретная семья. ИИ выбирает топ тем: обращения по социально уязвимым категориям - это вопросы досудебного разбирательства, общественная и дорожная безопасность, проблемы ЖКХ, вопросы землепользования и судопроизводства. ИИ определяет и те проблемы, над которыми нужно работать акимам", - сообщила министр.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил направить рекомендации ИИ всем акимам.

"Видите, вам уже ИИ дает рекомендации, как работать с семьями, которые в данный момент недостаточно защищены в социальном плане.

Такие рекомендации должны быть направлены всем акимам. Необходимо еженедельно отправлять актуализированную информацию в автоматическом режиме. Каждый аким должен на своем рабочем месте открывать эту информацию и видеть, где и какие проблемы существуют.

Это прямая польза от ИИ. Конечно, мы могли бы проанализировать все вручную, но сколько ресурсов и времени для этого потребуется. А ИИ ускоряет этот процесс. Эту работу нужно продолжать", - заявил он.

До этого на заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пошутил, что искусственный интеллект оставит чиновников без работы.

Так, в ходе совещания ИИ конспектировал выступления министров и озвученные Бектеновым слова, в результате чего, по словам главы Минцифры Жаслана Мадиева, ИИ может раскидывать задачи по госорганам.

Глава МЦРИАП добавил, что в вопросах установки задач по итогам заседания правительство может перейти на такой формат.

Напомним, Олжас Бектенов представил коллективу Минцифры нового главу Жаслана Мадиева в мае текущего года. Тогда перед Мадиевым поставили задачу обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта.

При этом, отечественные эксперты заявили, что внедрение искусственного интеллекта в работу госорганов без достаточной подготовки может привести к утечке личных данных и другим неудобствам.

Отметим, что казахскую версию чата GPT создают отечественные разработчики и лингвисты. По словам разработчиков, чат поможет снизить риск утечки данных за границу.