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"Можем остаться без работы": премьер пошутил на тему искусственного интеллекта

Опубликовано:

Олжас Бектенов проводит совещание Республиканского штаба
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

На заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пошутил, что искусственный интеллект оставит чиновников без работы, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце заседания министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев показал конспект искусственного интеллекта, который делался в ходе выступлений министров.

"Автоматом ИИ сегодня заседание сгенерировал и внес в систему, которая может раскидывать задачи по госорганам - МТИ, МСХ (Министерство торговли и интеграции, Министерство сельского хозяйства - прим. ред.)", - рассказал Мадиев.

"Он записывал? Ну, тогда мы можем все остаться без работы: протокол он сам готовит, поручения сам раздает… мы что будем делать?" - пошутил в ответ премьер-министр Олжас Бектенов.

Глава МЦРИАП добавил, что в вопросах установки задач по итогам заседания правительство может перейти на такой формат.

Сегодня Олжас Бектенов уже шутил во время выступления Жаслана Мадиева. Премьер Казахстана в шутку предсказал Мадиеву "тяжелый разговор с женой".

Напомним, Олжас Бектенов представил коллективу Минцифры нового главу Жаслана Мадиева в мае текущего года. Тогда перед Мадиевым поставили задачу обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта.

При этом, отечественные эксперты заявили, что внедрение искусственного интеллекта в работу госорганов без достаточной подготовки может привести к утечке личных данных и другим неудобствам.

Отметим, что казахскую версию чата GPT создают отечественные разработчики и лингвисты. По словам разработчиков, чат поможет снизить риск утечки данных за границу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2204076-my-mozhem-ostatsya-bez-raboty-premer-poshutil-na-temu-iskusstvennogo-intellekta/

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