"Видим даже грязную порнографию": Балаева высказалась о сомнительных каналах в Telegram

Глава Минкультуры и информации сегодня в кулуарах мажилиса высказалась об анонимных Telegram-каналах, распространяющих сомнительную информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Казахстане продолжительное время процветают анонимные Telegram-каналы, распространяющие зачастую фейковую, сомнительную информацию. Они поинтересовались, будут ли таких авторов наказывать.

"Ваше право подать в суд на тот или иной Telegram-канал, если контент задевает честь и достоинство, и вы считаете, что это неправоверно. Конечно, я тоже против таких Telegram-каналов и в целом против распространения ложной информации, потому что принцип журналистики - объективность, открытость и достоверность - должен всегда сохраняться. Поэтому относительно других таких каналов, я полагаю, что, конечно, каждый из нас может обратиться в суд и также судиться, как это происходит", - сказала в ответ Аида Балаева.

По ее словам, по тем анонимным каналам, которые нарушают закон, тоже будут приняты меры правового характера.

"Конечно (планируем обратиться в правоохранительные органы с требованием найти администраторов - прим. ред.). Но многие не находят положительного решения, поскольку многие из них находятся за рубежом. И их сложно найти. Я заинтересована, потому что очень много лживой, недостоверной информации, в некоторых мы видим грязную порнографию даже. Конечно, я, как министр, заинтересована их найти, чтобы они вышли уже в правовое поле и отвечали за свои неправомерные действия", - резюмировала глава Минкультуры и информации.

Напомним, в конце лета текущего года президент Южной Кореи призвал "искоренить эпидемию цифровой сексуальной преступности". По информации Русской службы Би-би-си, напрямую называть Telegram он не стал, но речь идет о дипфейках, распространяемых именно через эту платформу.

Позже корейская комиссия по стандартам связи сообщила, что команда Telegram принесла извинения и отчиталась об удалении порно-контента.

Добавим также, что после задержания Дурова в сентябре мессенджер обновил политику модерации. Ранее все чаты Telegram определялись приватными и обращения пользователей по ним не рассматривались. Теперь на противоправный контент можно пожаловаться модераторам.

В конце прошлого года МЦРИАП заблокировало около десятки ботов в Telegram, которые сливали личные данные казахстанцев. Перед этим в ведомстве поясняли, как бот в мессенджере мог получить такого рода информацию.