Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Видим даже грязную порнографию": Балаева высказалась о сомнительных каналах в Telegram

Опубликовано:

Telegram
Telegram. Иллюстративное фото: Carl Court/Getty Images

Глава Минкультуры и информации сегодня в кулуарах мажилиса высказалась об анонимных Telegram-каналах, распространяющих сомнительную информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Казахстане продолжительное время процветают анонимные Telegram-каналы, распространяющие зачастую фейковую, сомнительную информацию. Они поинтересовались, будут ли таких авторов наказывать.

"Ваше право подать в суд на тот или иной Telegram-канал, если контент задевает честь и достоинство, и вы считаете, что это неправоверно. Конечно, я тоже против таких Telegram-каналов и в целом против распространения ложной информации, потому что принцип журналистики - объективность, открытость и достоверность - должен всегда сохраняться. Поэтому относительно других таких каналов, я полагаю, что, конечно, каждый из нас может обратиться в суд и также судиться, как это происходит", - сказала в ответ Аида Балаева.

По ее словам, по тем анонимным каналам, которые нарушают закон, тоже будут приняты меры правового характера.

"Конечно (планируем обратиться в правоохранительные органы с требованием найти администраторов - прим. ред.). Но многие не находят положительного решения, поскольку многие из них находятся за рубежом. И их сложно найти. Я заинтересована, потому что очень много лживой, недостоверной информации, в некоторых мы видим грязную порнографию даже. Конечно, я, как министр, заинтересована их найти, чтобы они вышли уже в правовое поле и отвечали за свои неправомерные действия", - резюмировала глава Минкультуры и информации.

Напомним, в конце лета текущего года президент Южной Кореи призвал "искоренить эпидемию цифровой сексуальной преступности". По информации Русской службы Би-би-си, напрямую называть Telegram он не стал, но речь идет о дипфейках, распространяемых именно через эту платформу.

Позже корейская комиссия по стандартам связи сообщила, что команда Telegram принесла извинения и отчиталась об удалении порно-контента.

Добавим также, что после задержания Дурова в сентябре мессенджер обновил политику модерации. Ранее все чаты Telegram определялись приватными и обращения пользователей по ним не рассматривались. Теперь на противоправный контент можно пожаловаться модераторам.

В конце прошлого года МЦРИАП заблокировало около десятки ботов в Telegram, которые сливали личные данные казахстанцев. Перед этим в ведомстве поясняли, как бот в мессенджере мог получить такого рода информацию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2186832-vidim-dazhe-gryaznuyu-pornografiyu-balaeva-vyskazalas-o-somnitelnyh-kanalah-v-telegram/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie