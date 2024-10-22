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Эзотерика

Как в Актюбинской области решают проблему с интернетом

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Девушка держит в руках телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

До конца года в Актюбинской области около 40 сел будут подключены к мобильному интернету. Это позволит обеспечить 98% сельского населения связью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, на данный момент к сети подключены восемь населенных пунктов. В еще восьми ведется монтаж оборудования, и обеспечить их мобильным интернетом планируется в ноябре.

В 22 селах продолжаются работы по подготовке инфраструктуры.

В акимате добавили, что с подключением порядка 40 сел уровень обеспеченности мобильным интернетом составит 98% от общего числа сельского населения.

В следующем году в 9 селах с численностью населения более 100 человек будет построена инфраструктура, и эти населенные пункты также подключат к мобильному интернету.

Руководитель Управления цифровых технологий Актюбинской области Асет Отарбаев проинформировал об обеспечении связью республиканских дорог.

В рамках Национального проекта "Доступный интернет" разрабатывается проектно-сметная документация на строительство антенно-мачтовых сооружений в 17 точках на республиканских трассах.

В ведомстве уточнили, что из 3 158 км общей протяженности трассы на 2 457 км будет доступна зона покрытия сети 2G, а на 1 743 км - мобильная связь стандарта 4G.

На сегодняшний день интернетом обеспечен участок трассы республиканского значения Самара - Шымкент (521-571 км). Также ведутся работы по участку Актобе - Орск (51-69 км).

Глава региона Асхат Шахаров поручил не затягивать процесс прохождения экспертизы по строительству антенно-мачтовых сооружений и провести детальное исследование состояния связи в регионе, а также определить потребности местных жителей.

"Очень важно обеспечить наши села качественным интернетом и мобильной связью. Вопрос финансирования программ, направленных на развитие связи в отдаленных селах, следует еще раз обсудить с Министерством цифрового развития.

Кроме того, необходимо организовать работу с местными мобильными операторами для проведения совместных проектов. Можно рассмотреть возможность внедрения альтернативных технологий, таких как спутниковый интернет или беспроводные сети, которые могут оказаться более эффективными для отдаленных сел", - заметил аким Актюбинской области.

В конце июля аналитики Евразийского банка развития сообщили, что Казахстан оказался лучшим среди стран ЕАЭС по доступности интернета населению - 90,9% наших граждан имеют к нему доступ. Однако при этом Казахстан значительно уступает в скорости интернета среди стран ЕАЭС, расположившись на четвертом месте. Ниже нашей страны в данном рейтинге только Армения, Туркменистан и Таджикистан.

Вместе с тем, в июне глава МЦРИАП Жаслан Мадиев заявлял, что Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета. При этом премьер-министр Олжас Бектенов тогда обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и дал поручения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2177157-kak-v-aktyubinskoy-oblasti-reshayut-problemu-s-internetom/

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