За медленный интернет наказали операторов в Костанайской области

В Рудном прокурорами выявлены нарушения качества доступа к интернету и скорости загрузки данных на улицах города, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Как сообщается на официальном сайте областной прокуратуры, в Рудном установлены нарушения качества доступа к интернету в технологиях 3G/4G и скорости загрузки данных на улицах города.

"По акту прокурорского надзора операторы связи привлечены к административным штрафам на общую сумму более 10 млн тенге, а также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мобильными операторами в Рудном были установлены дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тысяч абонентов сотовой связи.

Осенью прошлого года сообщалось о том, что многие граждане Казахстана недовольны качеством интернета и сотовой связи. Как рассказали тогда в Минторге, количество жалоб увеличилось в 2,5 раза.

В феврале этого года проблемы с качеством связи в Казахстане прокомментировали операторы.

Также в начале года сообщалось о том, что за предоставление некачественных услуг связи сотовые операторы в Казахстане по итогам прошлого года оштрафованы на сумму свыше 3 миллиардов тенге.