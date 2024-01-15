Более чем на 3 млрд тенге оштрафовали мобильных операторов в Казахстане

За предоставление некачественных услуг связи сотовые операторы в Казахстане по итогам прошлого года оштрафованы на сумму свыше 3 миллиардов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, ведомством на постоянной основе проводится работа по мониторингу и улучшению качества доступа к сети Интернет и мобильной связи.

"МЦРИАП как регулятор обладает полномочиями по наложению штрафов на сотовых операторов связи за предоставление некачественных услуг связи.

Таким образом, за 2023 год ведомством проведено 782 проверки и выписано штрафов на сумму 3 млрд 288 млн тенге. В бюджет уплачено с учетом предусмотренной законодательством скидки 1 млрд 644 млн тенге, из них по операторам: Tele2 - 751,4 млн тенге; Kcell - 563,2 млн тенге; Beeline - 329,4 млн тенге", - говорится в сообщении.

Проведение проверок и повышение штрафов, как отмечают в министерстве, позволило увеличить ответственность операторов за качество предоставляемых услуг.

Так, в период до повышения штрафов с 2019 по 2022 год операторами исполнялось лишь 33% предписаний. После проведения работ по повышению штрафов, в 2023 году операторами исполнялось 65% предписаний.

Отмечается также, что за счет повышения штрафов повысилось и исполнение предписаний, что также способствует улучшению качества интернета.

Летом прошлого года несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости объяснялось ростом затрат.

В конце прошлого года на жалобы казахстанцев о повышении тарифов сотовыми операторами ответили в МЦРИАП. Ведомство тогда сообщило, что получает большое количество обращений и жалоб относительно роста цен на тарифы сотовых операторов.

Отмечалось, что в целях развития конкуренции с 1 января 2017 года отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. То есть, согласно статье 20 Закона "О связи", тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи самостоятельно на основе обоснованных затрат.

Тогда же стало известно, что в отношении популярных сотовых операторов в Казахстане начато расследование. Выяснилось, что в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7% до 57,3%.