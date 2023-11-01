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Почему у казахстанцев "глючит" WhatsApp,объяснил Мусин

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Логотип WhatsApp на экране телефона
Телефон. Иллюстративное фото: Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Глава казахстанского Минцифры Багдат Мусин в кулуарах мажилиса прокомментировал неполадки с приложением WhatsApp, возникшие сегодня у некоторых казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МЦРИАП Багдат Мусин завил, что неполадки возникли у одного из операторов связи.

"На Altel я спокойно заходил в интернет. У Beeline есть деградация, руководителю только что я передал, они будут решать проблему - выяснят и сообщат.

У Kcell и Altel перебоев в принципе не наблюдалось. Beeline проблему признают, сейчас работу будут налаживать", — прокомментировал Мусин.

Ранее глава Минцифры извинился перед казахстанцами за сбои в работе интернета.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023, поручил до конца 2025 года завершить развертывание сети 5G в Казахстане.

Мусин ответил, успеют ли операторы развернуть технологию 5G в Казахстане в обозначенные президентом сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2043626-pochemu-u-kazahstantsev-glyuchit-whatsappobyasnil-musin/

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