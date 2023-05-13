Услуги eGov могут стать недоступны сегодня для казахстанцев

Веб-страница eGov.kz. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Сегодня вечером на портале "Электронного правительства" начнутся технические работы. Некоторые услуги могут быть недоступны, сообщается на официальной странице eGov в Facebook.

"С 21:00 13 мая 2023 года до 06:00 14 мая 2023 года будут проводиться технические работы, в это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО "НИТ", – говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", портал функционирует с 2006 года. Отмечается, что создание электронного правительства было необходимо для того, чтобы сделать работу органов власти более эффективной, открытой и доступной для граждан.

Цифровизация в Казахстане

Напомним, что в июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане.

Позже, в сентябре, он заявил, что Казахстан входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН.

"Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится", – заявил глава государства.

При этом в октябре специалисты ООН составили рейтинг стран по развитию электронного правительства.

Казахстан занял 15-е место в мире по уровню цифровизации среди населения и 28-е по – уровню развития e-Government (Электронное правительство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2020406-uslugi-egov-mogut-stat-nedostupny-segodnya-dlya-kazahstantsev/