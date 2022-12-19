Казахстан отличился самым доступным интернетом среди стран Центральной Азии

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанский мобильный интернет по мировым меркам стоит недорого. Более того, помимо ценовой доступности он также отличается и достаточно высокой скоростью среди стран Центральной Азии (ЦА), сообщает Finprom.

Казахстанцы часто жалуются на качество интернета в стране. Не во всех регионах одинаково быстро открываются страницы сайтов, а иногда и вовсе происходят сбои в их работе. Тем не менее, качество мобильного интернета в Казахстане находится на вполне приемлемом уровне, это же касается и стоимости услуг.

Как отмечают аналитики, в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь. Так, в 2021 году доля расходов на нее по определенному тарифу в Казахстане составила лишь 1% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения.

Для сравнения, в Кыргызстане этот показатель составляет 3,1%, а в Таджикистане - 3%. Ближе всего к Казахстану расположился Узбекистан (1,1%) и Туркменистан (1,2%). В среднем по миру доля расходов на мобильную связь составляет 2% от ВНД.

Стоимость мобильного интернета. Инфографика: fingramota.kz

Отметим, что Казахстан в принципе обгоняет своих соседей по валовому национальному доходу на душу населения в несколько раз. В странах ЦА этот показатель на 2021 год не достигал даже 2 тыс. долларов США, тогда как в Казахстане был равен 8,7 тыс. долларов.

Другими словами, мобильный интернет в Казахстане стоит дороже, чем в других центральноазиатских странах, но если судить по доле от ВНД на душу населения, то он является более доступным.

ВНД на душу населения в странах Центральной Азии. Инфографика: finprom.kz

Мобильный интернет в Казахстане отличается не только доступностью, но и приемлемым качеством по сравнению с другими странами Центральной Азии. Его медианная скорость в Казахстане в октябре текущего года выросла до 22,41 Мбит/с против 19,49 Мбит/с годом ранее.

У соседей мобильный интернет значительно медленнее:

Туркменистан - 4,98 Мбит/с ;

; Таджикистан - 8,01 Мбит/с ;

; Узбекистан - 15,22 Мбит/с ;

; Кыргызстан - 20,92 Мбит/с.

Скорость, которая была зафиксирована в Туркменистане, актуальна только на май 2022 года. Какая скорость там сейчас - данных нет.

Медианная скорость мобильного интернета. Инфографика: finprom.kz

В целом же по миру медианная скорость мобильного интернета за год выросла с 28,54 Мбит/с до 33,43 Мбит/с к октябрю 2022 года.

Напомним, мобильные операторы в Казахстане ответственны за качество интернета и их могут даже оштрафовать за низкое качество предоставленных услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002044-kazahstan-otlichilsya-samym-dostupnym-internetom-sredi-stran-tsentralnoy-azii/