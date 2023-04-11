Казахстанцы смогут оформлять доверенности у нотариусов онлайн

Нотариус. Иллюстративное фото: greenleaf123 / Getty Images

Глава Минюста в Astana Hub рассказал о запуске пилотного проекта "Цифровой нотариат", который позволит казахстанцам оформлять некоторые виды доверенностей онлайн, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Ескараев сообщил, что основная суть проекта "Цифровой нотариат" заключается в том, чтобы предоставлять казахстанцам возможность получения нотариальных услуг онлайн.

"Это пилотный проект, поэтому мы начинаем с отдельных видов доверенностей. Находясь дома, где-то за границей – бывают разные жизненные ситуации – можно будет получить такую услугу не посещая нотариуса, онлайн. Для обеспечения безопасности предусмотрена в программе двухфакторная аутентификация посредством биометрической проверки", – пояснил он.

Глава Минцифры Багдат Мусин в свою очередь добавил, что для оформления онлайн-доверенности нужно обязательно быть пользователем мобильного приложения "Электронного правительства".

"После того, как человек проходит идентификацию, выпускает ЭЦП, может пользоваться 600 услугами и сервисами. Чтобы упрощать взаимодействие граждан и бизнеса, с Министерством юстиции проработали, чтобы сделать возможным онлайн оформление доверенности", – добавил он.

Говоря об этом, он вспомнил ситуацию из собственной жизни: он был за границей, а ребенок захотел выехать с дедушкой в другой город.

"Мы не могли ему выписать доверенность. Вот эта ситуация ярко демонстрирует, что, если бы был сервис онлайн-доверенности, подключился бы через eGov-mobile, дал бы согласие на сопровождение моего ребенка. Такие кейсы будут нивелированы с помощью нашей инфраструктуры "Электронного правительства", интегрируясь с электронным нотариатом", – резюмировал Мусин.

Цифровизация в Казахстане

Напомним, что в июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане.

Позже, в сентябре, он заявил, что Казахстан входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН.

"Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится", – заявил глава государства.

При этом в октябре специалисты ООН составили рейтинг стран по развитию электронного правительства.

Казахстан занял 15-е место в мире по уровню цифровизации среди населения и 28-е по – уровню развития e-Government (Электронное правительство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2016350-kazahstantsy-smogut-oformlyat-doverennosti-u-notariusov-onlayn/