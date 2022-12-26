Кто сможет пользоваться 5G в Казахстане, рассказали в МЦРИАП

Базовая станция. Иллюстративное фото: pxhere.com

На брифинге в СЦК замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек рассказал, кто сможет первым воспользоваться 5G в Казахстане после его внедрения. Оказалось, что пользователями станут так называемые заинтересованные лица, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек сообщил, что аукцион по распределению частот 5G в Казахстане был проведен по причине ограниченности национального ресурса радиочастот.

Напомним, что его выиграли несколько компаний, которые заплатили 62,6 и 92,4 млрд тенге.

"Победитель аукциона будет отвечать за внедрение и развитие мобильной связи пятого поколения (5G/IMT) в городах республиканского значения и областных центрах", – сообщали тогда представители МЦРИАП.

В первую очередь внедрение 5G планируется в Астане, Алматы и Шымкенте – сделать это хотят уже в 2022 году. До 2025-го года 5G появится также и областных центрах Казахстана.

Отмечается, что пользоваться 5G или нет, казахстанцы решат сами.

"В перспективе основные пользователи сети 5G будут определяться из заинтересованных лиц – это абоненты крупного бизнеса, которым нужны высокие скорости, и пользователи соцсетей, которые много смотрят видео и которым требуется хорошая качественная связь", – подчеркнул Оразбек.

Добавим, что 5G, как сообщается на сайте компании Amazon, – это пятое поколение беспроводной сотовой технологии, которое обеспечивает повышенную скорость выгрузки и загрузки, более устойчивое подключение и увеличенную емкость по сравнению с сетями предыдущих поколений.

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказывал, как будет развиваться технология 5G в Казахстане, а также отвечал на опасения казахстанцев по поводу установки базовых станций для связи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2003093-kto-smozhet-polzovatsya-5g-v-kazahstane-rasskazali-v-mtsriap/