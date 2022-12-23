Первую в Казахстане частоту 5G продали на аукционе за 62,6 млрд тенге

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Завершился первый аукционный лот по распределению частот 5G в Казахстане, сообщается на официальном сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Накануне прошел открытый аукцион радиочастот для пятого поколения мобильной связи (5G). Интернет-торговля была организована на электронной торговой площадке gosreestr.kz.

Участники соревновались за диапазоны радиочастот 3600–3700 МГц (100 МГц) для технологии 5G, пояснили в МЦРИАП.

Стартовая цена аукциона составила 1,7 млрд тенге.

"Проведение открытого и прозрачного аукциона обеспечило конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным порядком распределения радиочастот", - отметили в МЦРИАП.

В результате цена при торгах на радиочастотные диапазоны увеличилась до 62,6 млрд тенге, а победителем определился консорциум, состоящий из ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (под брендом "Теле 2" и "Алтел") и АО "Кселл" (под брендом "Кселл" и "Актив").

"Победитель аукциона будет отвечать за внедрение и развитие мобильной связи пятого поколения (5G/IMT) в городах республиканского значения и областных центрах.

Согласно обязательствам, победитель аукциона должен постепенно активировать в общей сложности 3527 базовых станций. Ожидается, что к 2027 году 75% городов республиканского значения, 60% областных центров будут обеспечены технологией 5G", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что технология 5G имеет преимущества развития интернет-сервисов для государства и бизнеса, что значительно ускоряет темп развития цифровизации в стране.

23 декабря состоится аукцион по лоту №2 по диапазону радиочастот 3700–3800 МГц (100 МГц) для технологии 5G, добавили в МЦРИАП.

Напомним, ранее глава ведомства Багдат Мусин рассказал, как будет развиваться технология 5G Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2002718-pervuyu-v-kazahstane-chastotu-5g-prodali-na-auktsione-za-626-mlrd-tenge/