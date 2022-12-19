Сколько денег потребуется для обеспечения казахстанцев качественным интернетом, рассказали в Минцифры

Подключение к сети. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах мажилиса рассказал о планах по обеспечению казахстанцев качественной связью, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин заявил, что, как и обещал ранее, аукцион на 5G будет проведен до конца года. Он добавил, что пилотная эксплуатация проводилась, и все операторы сотовой связи готовы.

"В следующем году, если они начнут развертывать, у нас есть базовое требование - в Астане, Алматы и так далее 100, 200, 300 базовых станций установить. Они установят и постепенно будут зону покрытия свою наращивать. До 2027 года мы планируем, что в больших городах, областных центрах и городах Астана, Алматы будет 75% зоны покрытия сетями 5G", - отметил Багдат Мусин.

Такие же планы у его ведомства по обеспечению качественным интернетом сельских районов.

"До 2027 года планируется также обеспечить 100% покрытие сельских населенных пунктов. По дорогам - также до 2027 года. Мы когда нацпроект утвердим, там будет расписано, как процентно мы будем расти - 30%, 40%, 50% по годам расписано, до 2027 года мы планируем 100%", - заявил глава Минцифры.

Он также озвучил примерный бюджет работ.

"500 млрд тенге по моим расчетам потребуется из бюджета для того, чтобы обеспечить качественный интернет во всех населенных пунктах плюс на автодорогах. И около трлн тенге предполагается, что будет использовано внебюджетных средств: телекомоператоры, что вкладывают, инвестиции. Это еще не утвержденные цифры, мы сейчас проходим процесс согласования, я сюда пришел, именно с тем, чтобы рассказать примерные параметры проекта, в течение месяца мы обязаны пройти согласительные процедуры в ряде министерств и прийти на утверждение",- резюмировал Багдат Мусин.

Напомним, сегодня глава Минцифры рассказал, отчего наблюдается низкое качество интернета по стране, а также какие санкции применяются к сотовым операторам.

Еще министр высказался о радиофобии среди казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2002133-skolko-deneg-potrebuetsya-dlya-obespecheniya-kazahstantsev-kachestvennym-internetom-rasskazali-v-mintsifry/