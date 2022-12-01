"Никакой Билл Гейтс контролировать их не собирается": Мусин об установке базовых станций

Базовая станция. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минцифры Багдат Мусин в кулуарах сената высказался о возможности установки базовых станций связи без согласия казахстанцев и ответил на опасения жителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил, что камнем преткновения для мобильного интернета в городах на сегодняшний день являются радиоуслуги.

"Чтобы урегулировать вопросы радиоуслуг, сейчас в депутатском корпусе в мажилисе обсуждается законодательная инициатива, чтобы по заявлению одного человека не страдали 99 других жителей. То есть, если он не хочет чтобы у него базовая станция стояла, а 99 других жителей хотят, чтобы мы не были вынуждены снимать базовую станцию", – добавил он.

Отметим, что по данным с официального сайта одного из казахстанских операторов сотовой связи, базовая станция – это комплекс радиопередающей аппаратуры: ретрансляторов, приемопередатчиков и антенн.

Все это служит для передачи сигнала связи на сотовый телефон. Когда сигнал есть, люди могут звонить, отправлять СМС, смотреть видео, играть в видеоигры онлайн и так далее.

Внешне базовая станция может выглядеть как антенна на крыше, оборудование внутри здания, контейнер или термобокс на улице. Еще один вид базовой станции – это так называемая вышка (мачта).

Также сообщается, что стоимость базовой станции доходит до 100 млн тенге – это закуп оборудования, высотные работы, монтаж конструкций и так далее.

При этом министр Мусин заявил, что сегодня из-за жалоб жителей операторы связи вынуждены переносить тысячи базовых станции.

"Я часто сталкиваюсь с таким вопросом в Facebook, то есть пишут: "Вчера ловила, а сегодня уже не ловит связь". На самом деле базовая станция – это же устройство. Эти устройства если бы стабильно на одном месте стояли, качество связи бы не ухудшалось.

Мы вынуждены сегодня по заявкам граждан, не мы, операторы, по текущему законодательству, если кому не нравится, что стоит станция, сегодня оператор вынужден снимать оборудование и искать новое место установки", – пояснил Мусин.

Он отметил, что, во-первых, на поиск нового места установки базовой станции уходит время, а во-вторых, это создает дополнительные затраты для операторов.

"Это не только железные конструкции, это еще подводка необходимых сетей. То есть, чтобы базовая ставка работала, к ней нужен оптический кабель.

Поэтому, как СМИ, вы можете помочь, донести до жителей информацию о том, что никто их облучать не собирается. Никакой Билл Гейтс с помощью этих базовых станций контролировать их не собирается.

Это на самом деле просто жизненная необходимость сегодня. Как вода в доме необходима, так и связь", – подчеркнул глава МЦРИАП.

Напомним, что в сентябре Багдат Мусин проверил качество связи возле крупного жилого массива Sezim qala, расположенного на улице Розы Баглановой, в столице. Отмечалось, что в этом районе было очень много жалоб на низкое качество интернета и мобильной связи.

Тогда министр подчеркнул, что операторы должны вести живую работу с населением, встречаться с ОСИ и жителями для выработки общего решения по размещению базовых станций улучшающих связь и интернет.

Кроме того мы рассказывали, что некоторые жители южной столицы оказались радиофобами – они намеренно отказывались от установки базовых станций связи в их районе, которые улучшили бы качество интернета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999742-nikakoy-bill-geyts-kontrolirovat-ih-ne-sobiraetsya-musin-ob-ustanovke-bazovyh-stantsiy/