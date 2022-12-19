Мусин о радиофобии: Мы не можем слушать одного человека и тысячи оставлять без связи

Базовая станция. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минцифры Багдат Мусин в кулуарах кабмина рассказал, как можно решить проблему низкого качества связи на левом берегу Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, когда в районе таких жилых комплексов, как "Манхеттен" и "Жагалау", будет решена проблема со связью.

Багдат Мусин сообщил, что для решения данной проблемы ОСИ, представители строительной компании и операторы сотовой связи должны поговорить с жильцами.

"Вот если жильцы хотят качественный интернет, то пусть в определенном месте им установят базовую станцию. Мы готовы хоть сегодня в том районе установить базовую станцию.

Как сговорились люди: радиофобы одни собрались и все против! Есть определенные жильцы, которые не дают согласия и, наоборот, мешают этому", — заявил он.

По его словам, сегодня, согласно закону "О ЖКХ", если хотя бы один житель будет против, то операторы сотовой связи не могут установить базовую станцию.

"Поэтому, вот, сегодня депутатам предлагали (пути решения проблемы - прим. ред.). Понятно, что много эмоций, но у нас предложение конкретное – в закон "О ЖКХ" внести изменение о том, что 100%, наоборот, согласится, что им не нужна базовая станция (то не устанавливать ее в этом случае – прим. ред.).

Когда вам воду прокладывают и спрашивают, нужна вам вода или нет, то если 100% жильцов скажут, вода не нужна, то, скорее всего, ее вам отрубят. То же самое и со связью. Мы не можем слушать одного человека и тысячи оставлять без связи. Поэтому здесь такая ситуация", — резюмировал министр.

По данным с сайта одного из казахстанских операторов сотовой связи, базовая станция – это комплекс радиопередающей аппаратуры: ретрансляторов, приемопередатчиков и антенн, который служит для передачи сигнала связи на сотовый телефон. Когда сигнал есть, люди могут звонить, отправлять СМС, смотреть видео, играть в видеоигры онлайн и так далее.

Ранее в сентябре Багдат Мусин в столице проверил качество связи возле крупного жилого массива Sezim qala. В этом районе было очень много жалоб на низкое качество интернета и мобильной связи. Самостоятельно убедившись в обоснованности жалоб, он раскритиковал работу операторов связи и поручил в кратчайшие сроки решить наболевшую проблему. Министр планирует проводить аналогичные проверки на постоянной основе.

В том же месяце депутат Екатерина Смышляева предложила провести национальное исследование влияния базовых станций на здоровье человека и довести до людей его результаты.

А в декабре глава Минцифры Багдат Мусин высказался о возможности установки базовых станций связи без согласия казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2002125-musin-o-situatsii-s-radiofobami-my-ne-mozhem-slushat-odnogo-cheloveka-i-tysyachi-ostavlyat-bez-svyazi/