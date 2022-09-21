Провести исследования "вышек" призвала депутат для снижения числа радиофобов

Вышка связи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании мажилиса предложила провести национальное исследование влияния базовых станций на здоровье человека и довести до людей его результаты, передает корреспондент NUR.KZ.

Екатерина Смышляева в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщила, что по мере интенсивной застройки мегаполисов и областных центров к депутатам поступает все больше и больше жалоб от казахстанцев на отсутствие качественной сотовой связи и мобильного интернета.

Депутат отметила, что со стороны Минцифры и депутатского корпуса за последний год было реализовано много инициатив по контролю качества связи, увеличению штрафов, приобретению необходимого оборудования.

Но эффект, по ее словам, недостаточный. Одна из причин, считает Смышляева, заключается в том, что среди граждан распространена радиофобия.

"Противопоставить разумные доводы в противовес опасениям людей никто не может. В Казахстане комплексное изучение вреда базовых станций для здоровья людей не проводилось. Сегодня даже заключение санитарной службы дается на станцию только после того, как дом принимает решение о разрешении на установку. А на основании чего люди это решение должны принимать?" — задалась она вопросами.

Более того, заявила депутат, ведется строительство домов без технических этажей.

"В случае согласия жильцов на установку антенны установить ее будет невозможно, поскольку это будет означать в буквальном смысле поставить ее "на голову" людям. А плотная застройка исключает установку специальных опор для размещения базовых станций. Нет площадей для обеспечения необходимой безопасной зоны на случай падения вышки. Кроме того, не рассчитывается или не берется во внимание нагрузка на сети связи", — подчеркнула Екатерина Смышляева.

В то же время для минимизации радиофобии депутат предлагает провести национальное исследование влияния базовых станций на здоровье человека и довести до людей его результаты, а также изменить порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения и делать его до момента рассмотрения на собрании жильцов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1988926-provesti-issledovaniya-vyshek-prizvala-deputat-dlya-snizheniya-chisla-radiofobov/