NYT: Маск задумался над введением платных личных сообщений в Twitter

Профиль Илона Маска в Twitter. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск, недавно ставший владельцем Twitter, рассматривает возможность введения в соцсети ряда платных функций, в том числе за отправку личных сообщений знаменитостям, передает The New York Times.

Издание со ссылкой на источники и внутренние документы пишет, что пользователи Twitter смогут "отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату".

Среди других возможных нововведений – платный просмотр отдельных видео.

Новый владелец соцсети также думает над перезапуском приложения Vine, которое позволяет создавать короткие видеоролики. Это могло бы привлечь более молодую аудиторию, желанную для рекламодателей.

Кроме того, как пишет , Маск начнет увольнять сотрудников Twitter в пятницу, 4 ноября. Сообщается, что некоторым уже были направлены электронные письма о скором начале сокращения штата компании.

"Для того чтобы направить Twitter на правильный путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы в мире. Мы признаем, что это повлияет на некоторых лиц, которые внесли ценный вклад в Twitter, однако, к сожалению, такой шаг необходим для того, чтобы обеспечить успех в продвижении компании", – приводит издание выдержку из письма, которое было направлено сотрудникам соцсети.

При этом не указывается, какое количество рабочих мест будет сокращено.

Напомним, 28 октября состоялась сделка Илона Маска по покупке американской социальной сети Twitter. На посту главы компании он планирует провести ряд реформ, среди которых – отказ от постоянных "банов" пользователей, свобода слова, решение проблемы со спамом, а также преобразование соцсети в часть приложения "для всего".

Также миллиардер ответил на распространившиеся слухи о массовых сокращениях, которые ожидаются в связи с его приходом в компанию. Он пообещал, что не будет увольнять 75% штата.

1 ноября стало известно, что Маск распустил совет директоров Twitter и стал единственным директором соцсети.

А затем предприниматель предложил платить по восемь долларов в месяц за "синюю галочку" в Twitter, которую раньше бесплатно получали верифицированные аккаунты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1995751-nyt-v-twitter-zadumalis-nad-vvedeniem-platnyh-lichnyh-soobscheniy/