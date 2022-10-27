Илон Маск заявил, что не собирается увольнять 75% сотрудников Twitter

Илон Маск. Фото: Gettty Images/ Alex Wong / Staff

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет резко сокращать штат сотрудников после покупки социальной сети Twitter, как заявлялось ранее, передает издание Bloomberg.

В среду Илон Маск заявил сотрудникам Twitter Inc., что не собирается сокращать штат компании на 75%. Ранее о такой возможности сообщало издание The Washington Post.

Отмечалось, что он якобы планирует избавиться почти от 75% из 7,5 тыс. сотрудников Twitter и оставить в компании около 2 тыс. человек.

Напомним, ранее американский миллиардер заявил, что может завершить сделку по покупке Twitter уже на этой неделе – он пообещал закрыть ее до пятницы, 28 октября.

Также ранее в Сети появилось видео, которое выложил сам предприниматель, на котором Маск заходит в офис компании с раковиной в руках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1994508-ilon-mask-zayavil-chto-ne-sobiraetsya-uvolnyat-75-sotrudnikov-twitter/