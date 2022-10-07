Сбой в работе ЦОНов произошел в Казахстане

Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В работе казахстанских ЦОНов произошел массовый сбой, который повлиял на оказание государственных услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

"Госкорпорация сообщает, что 7 октября 2022 года с 12:55 до 13:25 в связи с техническими проблемами республиканского канала связи на стороне АО "НИТ" наблюдалась временная некорректная работа ИИС ЦОН, влияющая на получение государственных услуг в ЦОНах", – сообщили в "Правительстве для граждан".

К этому часу, по данным госкорпорации, штатная работоспособность системы уже восстановлена, проблема решена.

"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в пресс-службе компании.

Напомним, 24 сентября ряд казахстанских СМИ сообщил о DDoS-атаках на свои сайты. В АО "Государственная техническая служба" тогда отметили, что атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников и могут привести к снижению скорости интернета.

Позже министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявил, что атаки на Казнет точно производятся из-за границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1991635-sboy-v-rabote-tsonov-proizoshel-v-kazahstane/