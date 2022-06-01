Сервис Canva заблокировал доступ для россиян

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Частная технологическая компания из Австралии, разработчик сервиса для графического дизайна Canva решила уйти из России, передает The Sydney Herald Morning Post.

Решение руководства Canva было принято после переговоров с посольством Украины в Австралии и давления со стороны украинско-австралийского технологического сообщества.

Сервис перестал принимать платежи в России с 1 марта, но до этих пор не объявлял о планах уходить из страны.

"Наша цель всегда заключалась в том, чтобы наиболее эффективно поддерживать Украину и действовать так, чтобы помочь завершить войну, поэтому сегодня мы уходим из России", - сказал один из создателей Canva Клифф Обрехт.

Обрехт заявил о блокировке доступа к сервису для россиян на неопределенный срок. Решение затронет примерно 1,4 млн пользователей из этой страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1972001-servis-canva-zablokiroval-dostup-dlya-rossiyan/