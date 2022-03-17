Twitter будет маркировать аккаунты государственных СМИ Украины и Беларуси

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Вице-президент компании Twitter Шинейд МакСуини заявила, что их социальная сеть будет маркировать аккаунты государственных СМИ Беларуси и Украины.

На странице Шинейд МакСуини в Twitter, говорится, что это решение связано с "опустошительной войной в Украине".

"В периоды конфликта важно четко определить, какие учетные записи контролируются государствами-участниками. Сегодня мы распространяем метки государственных аккаунтов как на Украину, так и на Беларусь", – сообщила вице-президент компании.

Она отметила, что продолжающийся конфликт укрепил их веру в то, что открытый, доступный глобальный Интернет является основой фундаментального права человека на свободное выражение мнений. По ее словам, они продолжат "пропаганду этой важной работы, особенно с учетом того, что поставлено на карту".

"Когда правительства предпринимают шаги по ограничению доступа к Интернету, люди из этих стран исключаются из глобального диалога, не могут получить доступ к критически важным ресурсам. Это очень тревожная и, к сожалению, усиливающаяся тенденция", – подчеркнула МакСуини.

Вице-президент компании добавила, что Twitter зафиксировал увеличение контента с неточной информацией и удалил более 50 тыс. таких материалов, а также заблокировал 75 тыс. аккаунтов.

"Мы также наблюдаем серьезное увеличение объема медийного контента, вводящего в заблуждение или содержащего неточную информацию, включая старые видеоролики о прошлых конфликтах, распространяемые так, как будто эти события происходят в Украине. В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тыс. единиц разного рода информационного материала", – говорится в обращении МакСуини.

Представитель Twitter подчеркнула, что в компании отслеживают недостоверное поведение и другие нарушения правил соцсети.

"С начала войны в Украине мы удалили более 75 тыс. учетных записей за нарушение нашей политики манипулирования платформой и спама. На данный момент мы не видим в этом конкретную скоординированную кампанию, связанную с представителями государства", – подытожила она.

Ранее Twitter сообщил, что будет добавлять ярлык к публикациям аккаунтов государственных СМИ Беларуси для достоверности информирования о войне в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1961209-twitter-budet-markirovat-akkaunty-gosudarstvennyh-smi-ukrainy-i-belarusi/