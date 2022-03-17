Премьер Джонсон заявил, что Украина сейчас расплачивается за ошибки Запада

Борис Джонсон и наследный принц Мохаммед бин Салман. Фото: Stefan Rousseau - Pool/Getty Images

Во время визита в Саудовскую Аравию британский премьер Борис Джонсон заявил, что Украина сейчас расплачивается за непонимание Западом угрозы, которая давно исходила от Путина, передает Би-би-си.

Джонсон обвинил европейские страны в том, что они "вернули отношение к [Путину] как к части общества" после событий в 2014 году. И сейчас Западу следует сделать так, чтобы в будущем они не подвергались "шантажу" со стороны российского президента по поводу нефти и газа.

Премьер-министр Великобритании провел встречу с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом для переговоров по прекращению зависимости от российских нефти и газа.

Ранее в британском правительстве Джонсона призвали отменить визит. Так как недавно в Саудовской Аравии казнили 81 человека. В Британии это назвали нарушением прав человека.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что не закрывает глаза на этот инцидент. Но в сложившейся ситуации в мире следует быть "реалистом" и решить вопрос энергетической безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961197-premer-dzhonson-zayavil-chto-ukraina-seychas-rasplachivaetsya-za-oshibki-zapada/