Видео YouTube-канала "вДудь" признано экстремистским в Беларуси

Юрий Дудь. Фото: instagram.com/yurydud

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси заявило, что материалы YouTube-канала "вДудь" признаны экстремистскими на территории страны.

"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция YouTube-канала "вДудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами", – говорится в публикации в Telegram-канале управления.

Отмечается, что "хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону".

В октябре прошлого года известного российского видеоблогера Юрия Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков. Постановление вынес Зюзинский суд Москвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960092-video-youtube-kanala-vdud-priznan-ekstremistskim-v-belarusi/