Sergek установили на дроны в Астане (видео)
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В Астане тестируют новые технологии - теперь система Sergek установлена на дроны. Устройства предназначены в помощь полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на Sergek group.
Как сообщает Sergek group, МВД, АО "Казахтелеком" и разработчики компании тестируют новые технологии в Астане. Теперь система Sergek установлена на дроны.
Использование беспилотников, встроенных в систему Sergek, позволяет в режиме реального времени выявлять нарушителей, алиментов и должников, быстрее доставлять информацию на планшеты полиции и тем самым повышать эффективность работы правоохранительных органов, отмечают в компании.
Напомним, ранее в апреле стало известно, что в Карагандинской области будут использовать дроны для мониторинга дорожного движения на трассах.
Неделю назад сообщалось, что с помощью дронов будут выявлять нарушителей на озере Сайран в Алматы.
А прошлой осенью мы писали, что стражами порядка ВКО в целях профилактики недопущения ДТП на аварийно-опасных участках автодорог области практикуется скрытое патрулирование с применением специальных беспилотных летательных аппаратов.
"Дрон помогает выявлять нарушителей ПДД, предпочитающих ездить по полосе встречного движения, нарушающих требования разметки, дорожных знаков, правил маневрирования и водителей, создающих аварийные ситуации", - отметил тогда начальник УМПС ДП ВКО полковник полиции Талгат Нуриев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2260035-sergek-ustanovlena-na-drony/
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