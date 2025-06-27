Sergek установили на дроны в Астане (видео)

В Астане тестируют новые технологии - теперь система Sergek установлена на дроны. Устройства предназначены в помощь полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на Sergek group.

Как сообщает Sergek group, МВД, АО "Казахтелеком" и разработчики компании тестируют новые технологии в Астане. Теперь система Sergek установлена на дроны.

Использование беспилотников, встроенных в систему Sergek, позволяет в режиме реального времени выявлять нарушителей, алиментов и должников, быстрее доставлять информацию на планшеты полиции и тем самым повышать эффективность работы правоохранительных органов, отмечают в компании.

Напомним, ранее в апреле стало известно, что в Карагандинской области будут использовать дроны для мониторинга дорожного движения на трассах.

Неделю назад сообщалось, что с помощью дронов будут выявлять нарушителей на озере Сайран в Алматы.

А прошлой осенью мы писали, что стражами порядка ВКО в целях профилактики недопущения ДТП на аварийно-опасных участках автодорог области практикуется скрытое патрулирование с применением специальных беспилотных летательных аппаратов.

"Дрон помогает выявлять нарушителей ПДД, предпочитающих ездить по полосе встречного движения, нарушающих требования разметки, дорожных знаков, правил маневрирования и водителей, создающих аварийные ситуации", - отметил тогда начальник УМПС ДП ВКО полковник полиции Талгат Нуриев.