Следить за водителями будут с помощью дронов в одном из регионов Казахстана (видео)

В Карагандинской области будут использовать дроны для мониторинга дорожного движения на трассах. В ближайшее время появятся и специальные знаки, предупреждающие водителей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для предотвращения ДТП и обеспечения безопасности на дорогах сотрудники батальона патрульной полиции Карагандинской области с ближайшей недели начнут осуществлять мониторинг дорожного движения с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов).

"Данная мера направлена на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения, особенно в летний период, когда интенсивность транспортного потока значительно возрастает", - подчеркнули в ведомстве.

С этой целью на трассах республиканского и областного значения будут установлены специальные знаки "Дорога контролируется дроном", предупреждающие водителей о воздушном наблюдении.

Основная цель данной инициативы - не только выявление нарушений, но и профилактика: разъяснение правил и предупреждение водителей о необходимости их соблюдения, чтобы минимизировать аварийные ситуации и сохранить жизни людей.

"С каждым годом количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается, особенно в летний период. Использование дронов позволит нам оперативно выявлять нарушения, предотвращать аварийные ситуации и повышать уровень безопасности на дорогах", - сообщил командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов.

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