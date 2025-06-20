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    С помощью дронов будут выявлять нарушителей на озере Сайран в Алматы

    Опубликовано:

    Алматинцы купаются в Сайране
    Алматинцы купаются в Сайране. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    В Алматы усиливают меры общественной безопасности на озере Сайран. Для этого установят посты полиции, видеокамеры, а патрулирование будут вести с помощью дронов, передает NUR.KZ cо ссылкой на МВД.

    Как сообщает Polisia.kz, озеро Сайран является одним из наиболее посещаемых мест отдыха в городе. В целях профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка полиция усиливает контроль в этом месте.

    "В ближайшее время планируется установка двух модульных постов полиции, а также применение дронов для патрулирования прибрежной зоны, что позволит оперативно выявлять и пресекать нарушения.

    Кроме того, по периметру берега будут установлены камеры видеонаблюдения с выводом сигнала в центр оперативного управления ДП Алматы", - сообщили в МВД.

    Вместе с тем, для привлечения граждан к бережному отношению к зоне отдыха запланированы проведение встреч с населением, раздача информационных памяток и размещение социальной рекламы.

    "Мы рассматриваем озеро Сайран не только как популярную точку отдыха, но и как объект постоянного внимания с точки зрения профилактики правонарушений. Безопасность и порядок здесь - наша общая задача. Полиция совместно с акиматом и подрядчиками будет обеспечивать контроль, но важно и участие самих граждан", - подчеркнули в полиции.

    Отмечается, что за последние две недели сотрудники полиции привлекли к ответственности более 120 человек за различные нарушения общественного порядка.

    Напомним, в ноябре прошлого года в акимате Алматы показали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции.

    В апреле этого года Досаев провел рабочий объезд территории озера Сайран. Тогда сообщалось, что основные строительные работы, включая укрепление береговой линии, прокладку инженерных сетей и возведение дамбы, завершены на 80%, ведется укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм и озеленение территории.

    А в начале июня в Алматы начали заполнять водой озеро Сайран, реконструкция которого длилась около двух лет. Сейчас озеро стало местом для отдыха и купания горожан.

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