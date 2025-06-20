Мусин распаковал и показал казахстанский суперкомпьютер (видео)

Председатель правления АО "Қазақтелеком" Багдат Мусин сообщил, что скоро начнется монтаж суперкомпьютера в Алматы и через 10 дней он будет готов к работе, передает NUR.KZ.

Об этом Багдат Мусин сообщил на своей странице в Instagram. Пояснил, что посетил склад, куда прибыли видеокарты для "будущего Казахстана". ⠀ "Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы - на площадке дата-центра "Қазақтелеком". Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 млн CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти", - написал Мусин. ⠀ Глава "Қазақтелеком" отметил, что суперкомпьютер будет доступен госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам. Можно будет моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных и многое другое.

Добавим, как пишет РБК, суперкомпьютеры нужны для супербыстрых вычислений. Главное отличие в том, что обычный компьютер выполняет задачи последовательно, хотя и на высокой скорости – вплоть до доли секунды, поэтому мы этого не замечаем. Суперкомпьютер делает это одновременно и обрабатывает огромный массив данных.

Напомним, в начале мая сообщалось, что самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии прибыл в Казахстан - он будет обеспечивать бесперебойную и стабильную работу нового дата-центра МЦРИАП.

В декабре прошлого года глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Позже в начале 2024 года Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в Казахстане суперкомпьютера.