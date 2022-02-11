Раскрыт дизайн нового бюджетного iPhone SE 2022

Предполагаемый дизайн IPhone SE 3. Фото: Twitter/Dohyun Kim

Инсайдер сообщил, что внешне смартфон будет напоминать предшествующую версию 2020 года, передает WCCF Tech.

Ожидается, что новый гаджет будет представлен на предстоящей весенней презентации Apple, где помимо него будут продемонстрированы и другие устройства технологического гиганта. Это, по слухам, новый iPad Air, компьютер Mac mini с обновленным процессором M1 Pro или M1 Max и другие.

Модель iPhone SE третьего поколения оснастят 4,7-дюймовым дисплеем, 5G и A15 Bionic, обновленной камерой. А дизайн и габариты будут схожи с iPhone 8, что был выпущен в 2017 году.

Ранее мы писали про особенности новой операционной системы iOS, которая будет доступна для пользователей уже в марте.

Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что весенняя презентация компании Apple должна состояться, по слухам, 8 марта.

Также СМИ сообщили, что технологический гигант запатентовал технологию идентификации пользователя при помощи гарнитуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1955711-raskryt-dizayn-novogo-byudzhetnogo-iphone-se-2022/