СМИ сообщили о технологии разблокировки iPhone с помощью уха

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Apple запатентовала технологию идентификации пользователя с помощью гарнитуры, передает Patently Apple.

Патентную заявку от американской компании опубликовало Управление по патентам и товарным знакам США. Технология будет внедрена в новые AirPods. Благодаря этому гарнитура сможет считывать биометрические данные своего обладателя. Такие как распознавание конструкции внутреннего уха, голос и даже походка человека.

Гарнитура будет передавать соответствующие данные на iPhone, iPad и другие привязанные к ней устройства. А неавторизованному пользователю доступ автоматически будет закрыт.

Если в конченом итоге технология покажет высокую надежность и безопасность, ее возможно будут применять в разблокировке гаджетов.

Ранее стало известно, что iPhone смогут в будущем функционировать как платежный терминал. Ожидается, что внедренная в гаджет технология может появиться в следующих обновлениях iOS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1953806-smi-soobschili-o-tehnologii-razblokirovki-iphone-s-pomoschyu-uha/