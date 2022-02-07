Раскрыта дата презентации Apple

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Инсайдеры раскрыли предполагаемую дату презентации Apple, передает MacRumors.

Виртуальная презентация продуктов американского технологического гиганта, по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, состоится 8 марта.

На онлайн-мероприятии скорее всего покажут бюджетный iPhone SE третьего поколения и новый iPad Air. Помимо этого будет показан компьютер Mac mini с обновленным процессором M1 Pro или M1 Max.

У компании есть еще примерно четыре компьютера на базе чипа M2. И вполне вероятно, что они увидят свет уже в этом году.

Напомним, в ближайшие месяцы смартфоны Apple можно будет использовать как платежный терминал. Также компания запантентовала технологию идентификации пользователя через беспроводной наушник.

Тем временем Meta Марка Цукерберга объявила о создании самого мощного в мире суперкомпьютера с искусственным интеллектом. Работа над разработкой началась полтора года назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1954972-raskryta-data-prezentatsii-apple/