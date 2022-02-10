Раскрыты особенности новой iOS для iPhone

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Раскрыты особенности новой операционной системы для iPhone, передает РИА Новости.

В версии iOS 15.4 система Face ID научится распознавать человека, даже если он будет в маске. Благодаря инфракрасному сканеру в гаджетах Apple устройство сможет считывать особенности зоны вокруг глаз человека.

Однако данное нововведение будет доступно только для обладателей iPhone 12 и 13.

Помимо этого пользователи смогут быстро авторизоваться на сайтах с помощью биометрии, улучшится работа "Команд" и поддержка геймпадов с триггерами. Будут введены принудительные 120 Гц в приложениях. Но последнее коснется только пользователей с iPhone 13 Pro и Pro Max.

Новая версия операционной системы будет доступна пользователям уже в марте.

Этой весной технологический гигант проведет виртуальную презентацию своих будущих гаджетов. На мероприятии вероятно будут показаны iPhone SE 3, новая линейка iPad Air, обновленная версия MacBook Air, бюджетная версия MacBook Pro и другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1955531-raskryty-osobennosti-novoy-ios-dlya-iphone/