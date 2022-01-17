Раскрыты новые гаджеты Apple, которые будут представлены в марте

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Инсайдеры раскрыли новые устройства, которые будут представлены Apple весной, передает Mac Otakara.

На предстоящей виртуальной весенней презентации будет представлено минимум два устройства. Во-первых, это бюджетная версия смартфона iPhone SE 3. Устройство оснастят новым процессором А15, также будет поддерживаться 5G.

Стоимость нового iPhone SE будет составлять 400 долларов (174 тыс. тенге).

Во-вторых, по мнению экспертов, будет представлен новый iPad Air 5. Гаджет внешне не будет отличаться от предыдущей версии. Но будет оснащен чипом Apple A15 Bionic и 12-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камерой. Помимо этого будет поддерживаться 5G.

Инсайдеры поделились информацией, что примерная цена нового шлема виртуальной реальности от Apple будет составлять не менее двух тысяч долларов (874 тыс. тенге). В Интернете были раскрыты возможные названия устройства.

Также особенность нового iPhone 15 раскрыли в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1951553-raskryty-novye-gadzhety-apple-kotorye-budut-predstavleny-v-marte/