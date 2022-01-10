Apple выпустят бюджетную версию iPhone

Иллюстративное фото: Nicole Tung/Bloomberg via Getty Images

Американская компания Apple представит бюджетную версию своего смартфона, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Больше о новом гаджете представители компании расскажут на предстоящей весенней виртуальной презентации. Бюджетная модель смартфона iPhone SE будет поддерживать 5G и внешне напоминать дизайн восьмого iPhone.

Помимо этого устройство оснастят новым процессором, возможно A15 от iPhone 13.

Также сообщается, что компания Apple на грядущей весенней виртуальной презентации помимо iPhone SE представит 27-дюймовый iMac и Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max.

Ранее стало известно, что Apple разрешит своим клиентам самостоятельно ремонтировать свои устройства. Запасные части можно будет приобрести на официальном сайте. Там же разместят руководство по ремонту.

Также мы писали, что в новом iPhone 15, выход которого запланирован на 2023 год, не будет лотка для вставки физической SIM-карты. Вместо этого будет внедрена технология eSIM.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1950178-apple-vypustyat-byudzhetnuyu-versiyu-iphone/