Без слота для SIM-карты: новую особенность будущих iPhone раскрыли в Сети

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Инсайдеры раскрыли в Интернете первую особенность грядущего iPhone, передает Blog do IPhone.

В грядущем устройстве 2023 года iPhone 15 от американской компании Apple не будет лотка для вставки физической SIM-карты. Вместо этого в гаджет будет внедрена технология eSIM, которая основана на записи одного или двух номеров на телефон.

Кроме того, ходили слухи, что в iPhone 15 не будет разъема Lightning. Это означает, что устройство может быть полностью беспроводным.

"Ожидается, что в модели 2023 года будут представлены несколько больших изменений в iPhone, таких как удаление разъема Lightning, собственный модем 5G и датчик отпечатков пальцев под экраном", - говорится в сообщении.

Тем временем издание MacRumors утверждает, что Apple могут избавиться от традиционных SIM-карт уже к сентябрю следующего года к выходу iPhone 14.

Как говорят эксперты, удаление лотка для физических SIM-карт позволит освободить место для дополнительного оборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1948734-pervuyu-osobennost-iphone-15-raskryli-v-seti/