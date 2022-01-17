Раскрыта стоимость VR-шлема от Apple

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Согласно сообщению инсайдеров, стоимость VR-шлема от Apple будет составлять не менее двух тысяч долларов, передает Lenta со ссылкой на Bloomberg.

При этом цена гаджета на данный момент все еще обсуждается внутри компании.

"Apple обычно берет за продукты немного больше, чем ее конкуренты, фиксируя маржу, которая помогла ей стать одной из самых прибыльных компаний по производству бытовой электроники за всю историю", - сказал специалист Марк Гурман.

Он предположил, что среди возможных названий будущего шлема виртуальной реальности могут быть Apple Vision, Apple Reality, Apple Sight/iSight, Apple Lens, Apple Goggles, Apple AR, Apple VR, Apple XR, Apple MR или Apple SR.

Ранее стало известно, что Apple выпустят бюджетную линию смартфонов. Об этом представители компании больше сообщат на предстоящей весенней виртуальной презентации. А инсайдеры раскрыли интересную особенность будущего iPhone 15, выпуск которого намечается в следующем году. В телефоне будет отсутствовать физический слот для SIM-карты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1951502-raskryta-stoimost-vr-shlema-ot-apple/