"Цифра занижена": депутат считает, что ИИ усугубит безработицу в Казахстане

Депутат Елнур Бейсембаев в ходе презентации поправок "Об искусственном интеллекте" в мажилисе рассказал, какие риски в себе потенциально несет ИИ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы все понимаем влияние искусственного интеллекта на сферу труда. По данным Всемирного экономического форума, а также банков, ИИ по всему миру заменит порядка 90 млн рабочих мест. Это, конечно, отразится на рынке труда. Как мы будем этот вопрос регулировать?

В Казахстане, на самом деле, вопрос безработицы, можно сказать, занижен правительством: мы все понимаем, что реальная цифра по безработице в Казахстане составляет 12-13%, это порядка 1 млн человек. А если сейчас ИИ заменит некоторые отрасли, то данная ситуация может усугубиться", - считает депутат Елнур Бейсембаев.

В пример он привел ситуацию в Японии, где при высоком уровне цифровизации выдача банковских карточек до сих пор делается традиционным методом - то есть на местах остаются люди, которые выпускают эти карточки.

Коснулся он и вопроса ответственности.

"Второе - диагностика заболеваний. Мы видим, как ИИ активно используется в медицине, в Европейских странах. Есть информация, что даже раковые заболевания по линии ИИ изучались и порядка 95% они попадали точно - выявляли рак. Но кто будет тогда нести ответственность?

Врач скажет завтра: "Выходит ИИ с предложением". Они определенное лечение проводят, но человек умирает. Нести ответственность будет тот, который лечил, или он скажет: "Мы по линии ИИ изучали"?" - задался он вопросом.

Регулирования требует и вопрос создания контента с использованием искусственного интеллекта.

"Сейчас очень много контента распространяется в соцсетях. Контент творческий. Делаются видеоформаты, и ты не можешь определить - это делал ИИ или человек?

На правах чего? В соцсетях сейчас распространяется очень много песен, и даже популярных песен, и люди считают, что их авторами являются люди, а на самом деле их автором является ИИ.

Спокойно сейчас можно заказать песню для родных, друзей и даже патриотические песни… если не ошибаюсь, "Казыбек батыр" - даже он написан с использованием ИИ. Кто будет определять авторские права и прочее?" - поинтересовался мажилисмен.

В ответ депутат Екатерина Смышляева сообщила, что вопрос ответственности в проекте закона обозначен.

"Я полагаю, что мы с учетом отраслевых вопросов будем его детализировать, потому что он на сегодня достаточно широкий. И второй вопрос - об авторских правах. В проекте закона начато регулирование, но пока отсылочного рода - поэтому, я думаю, мы тоже его будем обсуждать. Но в целом наши нормы общего закона об искусственном интеллекте будут, безусловно, привязаны к практичным кейсам", - заверила она.

Напомним, в 2025 году ожидается внедрение правил регулирования искусственного интеллекта и штрафов за его незаконное применение. Меры предложены в рамках защиты личных данных казахстанцев. Подробнее читайте здесь.

Добавим, что в конце января Министерство внутренних дел предупредило казахстанцев о рисках мошенничества с использованием искусственного интеллекта и таргетированной рекламы.

До этого стало известно, что в Казахстане создадут Международный консультативный совет по ИИ под руководством Касым-Жомарта Токаева. А ранее в январе глава государства принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.

А ранее в декабре Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр ИИ AlemAI, где, в частности, высказался об угрозах искусственного интеллекта.