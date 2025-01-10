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Токаев встретился с мировым экспертом в области ИИ Ли Кай-Фу

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Ли Кай-Фу
Касым-Жомарт Токаев и Ли Кай-Фу. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи с президентом Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктором Ли Кай-Фу, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую важность внедрения передовых технологий и отметил, что обмен опытом с ведущими мировыми экспертами способствует достижению амбициозных целей в сфере цифровой трансформации.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, энергетику и другие.

Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы.

Институт ИИ Sinovation Ventures, как отмечается на официальном сайте, был основан в сентябре 2016 года с целью стать мостом между научными открытиями в области искусственного интеллекта и применением технологий, исследований и прикладных разработок.

Под председательством доктора Ли Кай-Фу институт искусственного интеллекта Sinovation Ventures стремится ускорить интеграцию технологий ИИ, используя ведущие технологические и исследовательские возможности по всему миру и обучая этому. Одна из главных миссий института - подготовка самой большой базы молодых инженеров ИИ.

Напомним, в мае на встрече с учеными в Алматы Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорить создание экосистемы ИИ. Позже глава государства рассказал о создании суперкомпьютера.

В октябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане.

В сентябре президент поручил внедрять технологии ИИ в систему "Электронного правительства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2210316-tokaev-vstretilsya-s-mirovym-ekspertom-v-oblasti-ii-li-kay-fu/

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