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Яндекс перенес свои серверы в Казахстан, заявили в МЦРИАП

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Здание "Яндекс"
Яндекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Виктор Николаев

Яндекс завершил процедуру переноса серверов в Казахстан – теперь yandex.kz будет функционировать внутри страны. Работы по переносу начались с августа этого года, пишет NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП.

"Яндекс завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", – говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

В пресс-службе МЦРИАП рассказали, что команда Яндекс Казахстана привезла в страну необходимое оборудование и ввела его в эксплуатацию. Затем провела нагрузочное тестирование, а после его успешного окончания портал yandex.kz полностью перевели на местные серверы.

Напомним, в начале августа Yandex.kz перестал открываться в Казахстане.

При этом глава казахстанского хостинг-провайдера Hoster.kz Денис Сухачев уточнял, что домен yandex.kz в Казахстане отключили за нарушение правил по размещению.

Позже в МЦРИАП объяснили, почему отключили домен Yandex.kz. Сообщалось, что домен был заблокирован за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории РК, хотя такое требование прописано в правилах регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

В самом "Яндекс" также прокомментировали блокировку сайта в нашей стране.

Позже в Минцифры сообщили, что полностью блокировать "Яндекс" в Казахстане не планировалось. Подчеркивалось, что инструмент временного ограничения доступа применяют к доменам, нарушающим законодательство.

В середине августа "Яндекс" согласился перенести серверы в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2052755-yandeks-perenes-svoi-servery-v-kazahstan-zayavili-v-mtsriap/

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