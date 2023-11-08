Разработчик ChatGPT презентовал версию ИИ для слабовидящих

Компания-разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT OpenAI презентовала новые разработки, которые можно будет использовать для достижения различных целей, передает Quartz.

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OpenAI провела первую конференцию разработчиков, на которой продемонстрировала свои новейшие технологические разработки. Проведение подобных конференций является традицией Кремниевой долины, которая была заложена Apple несколько десятилетий назад.

Компания представила новую версию чат-бота с искусственным интеллектом под названием GPT-4 Turbo, которая, по данным компании, более эффективна и имеет доступ к информации о мировых и культурных событиях, произошедших не позднее апреля 2023 года. Это отличает новую версию от предыдущих, которые не могли ответить на вопросы о чем-либо, произошедшем после 2021 года.

Компания также анонсировала выпуск новой версии модели искусственного интеллекта GPT-4V, которая позволит чат-боту анализировать изображения. Этот инструмент сможет описывать те или иные изображения для слепых или слабовидящих людей.

Алисса Хванг, исследователь компьютерных наук из Пенсильванского университета, которой удалось протестировать инструмент GPT-4V, сказала, что он отлично описывает изображения, вне зависимости от того, какими сложными они являются. При этом она отметила, что чат-бот все-таки требует некоторых улучшений.

Компания также представила линейку чат-ботов, которая позволит пользователям создавать свои собственные версии ChatGPT для конкретных задач.