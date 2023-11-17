Продажу премиальной версии подписки на ChatGPT Plus остановили в OpenAI

Компания OpenAI приостановила продажу премиум-версии подписки на чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. В компании заявили, что cистема не способна обслужить такое количество пользователей, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ранее компания объявила, что обладатели премиальной подписки получат новые функции и смогут создавать собственные чат-боты под свои задачи на базе ChatGPT. Это вызвало наплыв новых пользователей, которые стали приобретать премиальную версию подписки.

Генеральный директор компании Сэм Альтман также сообщил, что ChatGPT достиг 100 млн активных пользователей в неделю, добавив, что более 92% компаний из списка Fortune 500 используют ChatGPT, по сравнению с 82% в августе. Появление новых функций не только привлекло больше новых пользователей, но и спровоцировало новые кибератаки на сервис.

Всего через несколько дней после конференции разработчиков, которую Open AI провела 7 ноября, в системе начали возникать сбои и был зарегистрирован аномально высокий трафик, что вызвало вопросы о безопасности чат-бота.

ChatGPT Plus стоит 20 долларов в месяц. Благодаря этой версии премиальной подписки пользователи получают доступ к GPT-4, который более точен, чем предыдущие модели искусственного интеллекта. Он выдает ответы быстрее и работает с информацией более корректно.