Microsoft выпустила собственный чип для разработки искусственного интеллекта

Microsoft представила собственный чип, необходимый для разработки технологий искусственного интеллекта. Компания решилась на выпуск собственных комплектующих, чтобы снизить зависимость от Nvidia, передает Quartz.

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Микрочип Azure Maia AI Accelerator, созданный специально для разработчиков приложений с искусственным интеллектом, а также процессор Azure Cobalt, предназначенный для вычислительных задач общего назначения, были представлены на конференции Ignites. В Microsoft сообщили, что микрочипы поступят в дата-центры компании в начале 2024 года.

Maia призван помочь системам искусственного интеллекта быстрее обрабатывать огромные объемы информации. Микрочип уже был протестирован на продуктах Bing и Office от Microsoft.

В настоящее время технологические компании усиленно стремятся получить доступ к чипам искусственного интеллекта Nvidia для поддержки своих собственных продуктов генеративного искусственного интеллекта. Спрос на эти чипы резко подскочил после того, как почти год назад был презентован чат-бот ChatGPT.

Высокий спрос сделал Nvidia лидером рынка и поставил конкурентов в зависимость от этой компании. Технологические группы стремятся снизить эту зависимость, поэтому разрабатывают собственные устройства.