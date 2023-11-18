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Microsoft выпустила собственный чип для разработки искусственного интеллекта

Опубликовано:

Microsoft
Офис Microsoft. Фото: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images

Microsoft представила собственный чип, необходимый для разработки технологий искусственного интеллекта. Компания решилась на выпуск собственных комплектующих, чтобы снизить зависимость от Nvidia, передает Quartz.

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Микрочип Azure Maia AI Accelerator, созданный специально для разработчиков приложений с искусственным интеллектом, а также процессор Azure Cobalt, предназначенный для вычислительных задач общего назначения, были представлены на конференции Ignites. В Microsoft сообщили, что микрочипы поступят в дата-центры компании в начале 2024 года.

Maia призван помочь системам искусственного интеллекта быстрее обрабатывать огромные объемы информации. Микрочип уже был протестирован на продуктах Bing и Office от Microsoft.

В настоящее время технологические компании усиленно стремятся получить доступ к чипам искусственного интеллекта Nvidia для поддержки своих собственных продуктов генеративного искусственного интеллекта. Спрос на эти чипы резко подскочил после того, как почти год назад был презентован чат-бот ChatGPT.

Высокий спрос сделал Nvidia лидером рынка и поставил конкурентов в зависимость от этой компании. Технологические группы стремятся снизить эту зависимость, поэтому разрабатывают собственные устройства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2046241-microsoft-vypustila-sobstvennyy-chip-dlya-razrabotki-iskusstvennogo-intellekta/

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