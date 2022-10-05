Илон Маск передумал и снова решил купить Twitter

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Адвокаты американского миллиардера Илона Маска направили письмо в адрес руководства Twitter. Из письма следует, что бизнесмен вновь вернулся к решению приобрести компанию и одноименную соцсеть.

Как сообщает издание Deutsche Welle, письмо было обнародовано Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая осуществляет надзор за фондовыми биржами и торговлей ценными бумагами в Соединенных Штатах.

Условием сделки основатель компаний Tesla и SpaceX назвал окончание правового спора между ним и руководством Twitter. Разбирательство по иску Twitter к Маску в рамках этого спора назначено на 17 октября.

В компании Twitter подтвердили получение письма, добавив, что "намерение компании состоит в том, чтобы совершить эту трансакцию". Представители Twitter уточнили, что продажа будет произведена по предложенной Маском в апреле цене 54,20 доллара за акцию. Таким образом, общая сумма сделки должна составить 44 млрд долларов.

После того как о намерении Илона Маска закрыть сделку сообщили американские СМИ, цена акций Twitter резко выросла, а торговля ими на нью-йоркской бирже дважды останавливалась.

Напомним, в июле Илон Маск заявил, что расторгает сделку о приобретении компании Twitter. По его словам, компания "существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии". В частности, Маск настаивал, что истинное число фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью "менее пяти процентов".

Тогда СМИ отмечали, что у экономических экспертов давно были сомнения в серьезности намерений американского предпринимателя приобрести Twitter. Ведь рыночная стоимость компании, оцениваемая в 28 млрд долларов, гораздо ниже предложенных за нее Маском 44 млрд.

12 июля компания Twitter подала в суд на Илона Маска, намереваясь заставить его выполнить условия заключенного в апреле договора о покупке. В конце июля миллиардер подал встречный иск.

По условиям договора о покупке, заключенного между Маском и Twitter, в случае выхода из него одной из сторон предусматривался штраф в размере до одного миллиарда долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1991091-ilon-mask-peredumal-i-snova-reshil-kupit-twitter/