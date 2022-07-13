NYT: Twitter подал в суд на Маска для завершения продажи компании

Илон Маск. Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Компания Twitter подала в суд на американского миллиардера Илона Маска, чтобы заставить предпринимателя завершить сделку по покупке соцсети, передает The New York Times.

Как пишет издание, адвокаты Twitter подали иск в суд штата Делавэр, который должен будет определить, может ли Илон Маск в одностороннем порядке расторгать соглашение о покупке соцсети или на него до сих пор распространяются обязательства по приобретению компании.

В иске отмечается, что Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами, поскольку подписанная им сделка больше не служит его личным интересам.

"Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, разгромить компанию, нарушить ее деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти", – говорится в документе.

Ранее СМИ сообщали, что покупка американским миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter "находится под серьезной угрозой". Аналитики предпринимателя пришли к выводу, что проверить данные о фальшивых аккаунтах и спам-ботах в социальной сети невозможно. Поэтому команда Маска прекратила участие в переговорах, поскольку у них недостаточно информации для оценки перспективы Twitter как бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978160-nyt-twitter-podal-v-sud-na-maska-dlya-zaversheniya-prodazhi-kompanii/