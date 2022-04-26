Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов

Илон Маск. Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor

Американский миллиардер Илон Маск заключил соглашение о приобретении Twitter за 44 млрд долларов, передает PR Newswire со ссылкой на заявление компании.

"Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после закрытия сделки Twitter станет частной компанией.

Как сказал Брет Тейлор, независимый председатель совета директоров Twitter, предлагаемая сделка принесет значительную прибыль, и "это – лучший путь вперед для акционеров Twitter".

Маск, комментируя сделку, назвал Twitter "цифровой городской площадью", где обсуждаются важные вопросы будущего человечества.

"Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. У Twitter огромный потенциал – я с нетерпением жду начала работы с этой компанией", – написал предприниматель на своей странице в соцсети.

Ранее Маск хотел приобрести 100% акций Twitter за 43 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1966758-ilon-mask-kupil-twitter-za-44-mlrd-dollarov/